Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 183,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:07 Uhr 2,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 184,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.998 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 350,00 EUR markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 90,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 9,63 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,823 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,10 EUR.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 906,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 16.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

