Sartorius vz-Aktie aktuell: Sartorius vz zeigt sich fester

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 415,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 415,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 414,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 9.199 Stück.

Am 16.02.2021 erreichte der Anteilsschein mit 502,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 16.06.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 275,40 EUR ab.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 434,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 7,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

