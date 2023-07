Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Dienstagmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 311,20 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 311,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 315,10 EUR. Mit einem Wert von 310,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.359 Stück gehandelt.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 51,57 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 6,20 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 383,50 EUR.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,45 Prozent auf 903,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 19.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 6,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

