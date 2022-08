Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 429,00 EUR. Bei 431,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 427,20 EUR. Bisher wurden heute 1.924 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR an. 32,08 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 46,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 519,63 EUR an.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.10.2023 dürfte Sartorius vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 14,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

