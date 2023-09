Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 346,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 346,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 345,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.316 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,90 EUR am 27.06.2023. Mit Abgaben von 15,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 394,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 832,00 EUR – das entspricht einem Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

