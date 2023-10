Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 320,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 320,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 320,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 321,60 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.696 Aktien.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Abschläge von 8,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 381,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,80 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

DAX aktuell: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Sartorius vz-Investment eingefahren