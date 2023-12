Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Montagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 310,70 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 310,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 312,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 303,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.084 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 30,70 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 316,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

