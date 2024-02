Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 336,30 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 336,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 335,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 345,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.214 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 455,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 35,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 35,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2022 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,955 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,25 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

