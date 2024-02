Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 343,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 343,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 346,50 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 343,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.347 Aktien.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 455,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 24,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 59,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,955 EUR belaufen. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 327,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 18.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 17.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Sartorius vz-Aktie.

