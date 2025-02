Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 256,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 256,30 EUR zu. Bei 257,10 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 256,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.645 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 49,71 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,16 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,867 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

