Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 358,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 358,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 360,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 358,10 EUR. Bei 359,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.822 Sartorius vz-Aktien.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 414,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,966 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 336,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,52 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

