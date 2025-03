Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 229,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 229,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 229,60 EUR. Bei 229,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.337 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 03.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: DAX notiert schlussendlich im Minus