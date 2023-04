Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittwochnachmittag

Aktien in diesem Artikel Sartorius 317,50 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 394,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 403,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 395,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.365 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 16,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,57 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 487,83 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.04.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,68 EUR je Aktie.

