Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 343,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 343,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 343,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 348,10 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 9.020 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 406,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 37,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,986 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 344,50 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,31 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone