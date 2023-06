Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Sartorius 271,00 EUR

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 336,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 339,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.266 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 12,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 446,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 20.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,45 Prozent auf 903,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 19.07.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

