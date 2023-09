Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit Verlusten

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 331,70 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 331,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 330,40 EUR. Mit einem Wert von 339,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.942 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 291,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 394,43 EUR.

Am 21.07.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,85 EUR je Aktie.

