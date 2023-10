Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 323,20 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 323,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 323,80 EUR. Bei 323,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 522 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 45,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 381,88 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,39 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 832,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,80 EUR je Aktie aus.

