Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag in Grün

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 233,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 233,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 234,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,50 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.564 Stück gehandelt.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 25,21 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 40,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,20 Mio. EUR im Vergleich zu 793,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

