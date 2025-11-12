Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag stärker

Sartorius vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 232,00 EUR. Bei 233,20 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 520 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,813 EUR je Sartorius vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein