Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 408,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 411,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 406,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.778 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 507,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 508,08 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,51 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie fester: Sartorius-Chef rechnet mit geringerer technologischer Offenheit vonseiten Chinas

Sartorius-Aktie zieht an: JPMorgan verleiht Sartorius-Aktie Status 'Positive Catalyst Watch'

Sartorius-Aktie verliert letztlich kräftig: Sartorius will auch in Zukunft weitere Unternehmen übernehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com