Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 438,60 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 440,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 434,30 EUR. Bei 438,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.173 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 7,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 499,57 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.020,00 EUR umgesetzt, gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 20.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.04.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,70 EUR je Aktie belaufen.

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius stockt Dividende auf

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

