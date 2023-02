Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag in Rot

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 437,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 436,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 438,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.765 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 499,57 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.020,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 791,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 20.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,70 EUR je Aktie belaufen.

