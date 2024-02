Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 336,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 336,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 340,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 334,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.516 Stück gehandelt.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 455,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 26,02 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 56,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,955 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 327,25 EUR an.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,08 EUR im Jahr 2024 aus.

