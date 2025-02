Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 251,00 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 251,00 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 254,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.079 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 52,87 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 20,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,867 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 267,00 EUR.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 16.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,87 EUR je Aktie.

