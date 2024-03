Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Minusbereich

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 358,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 358,60 EUR ab. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 357,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.779 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 414,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 66,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,964 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 342,63 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 17.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

