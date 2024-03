Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 358,90 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 358,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 358,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 417 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 414,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 13,43 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 342,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,52 Prozent zurück. Hier wurden 810,70 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 18.04.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2024 aus.

