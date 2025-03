Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag stärker

13.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 242,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 242,40 EUR. Bei 243,10 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.185 Sartorius vz-Aktien. Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,854 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus. Sartorius vz ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 906,80 Mio. EUR gegenüber 849,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

