Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 239,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 239,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 238,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.650 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 37,69 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,854 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 273,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 16.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,83 EUR im Jahr 2025 aus.

