Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 277,80 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 277,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 276,80 EUR. Bei 279,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.165 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (215,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 22,50 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,928 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 333,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain