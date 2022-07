Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.07.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 383,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 377,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 383,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.208 Sartorius vz-Aktien.

Am 30.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 631,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 39,33 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 30,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 525,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.07.2022 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 21.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je Sartorius vz-Aktie.

