Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 316,00 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 316,00 EUR. Bei 319,40 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 314,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 20.027 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 49,27 Prozent zulegen. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 383,50 EUR.

Am 20.04.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 903,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umsetzen können.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 21.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,51 EUR je Aktie.

