Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,3 Prozent auf 357,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 348,90 EUR. Bei 361,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.789 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 631,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 43,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 21,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 519,63 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

