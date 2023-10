Sartorius vz Aktie News: Anleger setzen Sartorius vz am Freitagnachmittag unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 11,0 Prozent auf 286,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 11,0 Prozent auf 286,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 272,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 357.353 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. 64,81 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 272,50 EUR fiel das Papier am 13.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 4,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 381,88 EUR.

Am 21.07.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Am 22.10.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

