Sartorius vz Aktie News: Investoren fliehen am Freitagvormittag aus Sartorius vz

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 9,2 Prozent auf 291,90 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 9,2 Prozent auf 291,90 EUR ab. Bei 289,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 295,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.002 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 0,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 381,88 EUR.

Sartorius vz gewährte am 21.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,43 Prozent zurück. Hier wurden 832,00 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück

Schwacher Handel: So performt der TecDAX am Nachmittag

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht Abschläge