Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 247,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 247,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 247,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 253,50 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.026 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 90,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 310,25 EUR.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

