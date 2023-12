Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 319,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 319,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 323,20 EUR. Bei 318,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 27.532 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 32,70 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 316,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

