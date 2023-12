Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 314,60 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 314,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 310,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 318,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.308 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 31,56 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 316,50 EUR angegeben.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

