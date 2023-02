Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 452,70 EUR. Bei 454,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 445,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.477 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 4,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 54,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 499,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 18.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,68 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius stockt Dividende auf

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com