Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 445,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 438,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 445,70 EUR. Bisher wurden heute 37.329 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,76 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 499,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 791,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 20.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.04.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 9,68 EUR im Jahr 2023 aus.

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius stockt Dividende auf

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

