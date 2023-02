Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit KursVerlusten

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 444,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 444,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 445,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.413 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 5,87 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 51,38 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Am 18.04.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 9,70 EUR je Aktie aus.

