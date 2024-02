Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 328,40 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 328,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 327,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 328,40 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.421 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2023 auf bis zu 455,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 38,58 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,44 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,955 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 327,25 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 17.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 EUR je Aktie belaufen.

