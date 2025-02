Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 248,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 248,20 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 248,00 EUR ab. Bei 249,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 10.426 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 35,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,853 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 16.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 16.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

