Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 249,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 249,60 EUR ab. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 248,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.568 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,73 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,07 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,853 EUR. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 267,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. Das EPS belief sich auf 2,65 EUR gegenüber 0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 906,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 16.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Sartorius vz-Aktie.

