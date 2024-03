Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 363,00 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 363,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 363,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 360,00 EUR. Bisher wurden heute 634 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei 411,40 EUR markierte der Titel am 31.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,964 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 342,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 18.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2024 aus.

