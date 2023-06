Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Sartorius 273,50 EUR

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 341,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 341,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 336,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 11.224 Stück.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,33 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 446,17 EUR.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,45 Prozent auf 903,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Sartorius vz am 21.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

