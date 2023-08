Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 363,60 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 363,60 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 363,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 360,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 502 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Mit Abgaben von 19,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 402,67 EUR.

Am 20.07.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

