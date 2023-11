Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schießt am Nachmittag hoch

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 264,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 264,30 EUR. Bei 267,90 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 246,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 76.784 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 78,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 18,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 310,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

