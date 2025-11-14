DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Kurs der Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagmittag ins Minus

14.11.25 12:04 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 225,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
177,80 EUR -3,80 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 225,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 224,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.101 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 22,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,49 Prozent.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,813 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
