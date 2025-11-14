DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.071 +0,9%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
Fokus auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

14.11.25 16:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 226,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
177,80 EUR -3,80 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 226,40 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 224,30 EUR ein. Bei 227,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.936 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 36,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

