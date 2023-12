Sartorius vz Aktie News: Bullen treiben Sartorius vz am Donnerstagvormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 339,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 339,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 339,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 330,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 7.529 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 36,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 316,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

XETRA-Handel So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag fester